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Hausse du coût de la vie

Épiceries : les Canadiens poursuivent-ils le boycott des produits américains ?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 mars 2026 08:37

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Épiceries : les Canadiens poursuivent-ils le boycott des produits américains ?
Les consommateurs canadiens étaient nombreux à boycotter les produits américains dans les épiceries lorsque le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers. / MNStudio / Adobe Stock

Les consommateurs canadiens étaient nombreux à boycotter les produits américains dans les épiceries lorsque le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers.

Cette tendance se poursuit-elle malgré l’inflation qui fait augmenter le coût des aliments ?

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et professeur invité à l’Université McGill, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«On remarque que les gens regardent les étiquettes. Mais les produits américains sont souvent moins chers. Avec des prix très avantageux dans un contexte inflationniste, disons que c’est plus difficile d’éviter les produits américains ces jours-ci.»

Sylvain Charlebois

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