Hausse du coût de la vie

Les consommateurs canadiens étaient nombreux à boycotter les produits américains dans les épiceries lorsque le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers.

Cette tendance se poursuit-elle malgré l’inflation qui fait augmenter le coût des aliments ?

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et professeur invité à l’Université McGill, en discuter samedi au micro de l’animateur Denis Lévesque.