En réaction aux propos de Mohamed Bekkali

Mohamed Bekkali, 24 ans, est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir partagé des vidéos de lui injuriant des policiers.

L'homme originaire d'Anjou s'est même vanté de l'impunité dont il jouit dans la métropole lorsqu'il envoie paître les forces de l'ordre.

De plus, d'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent Bekkali partageant des propos misogynes et dégradants envers les Québécois.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, suivi de David Shane, inspecteur-chef au SPVM, commenter cette affaire, mardi, à La commission.