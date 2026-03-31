En réaction aux propos de Mohamed Bekkali

Mohamed Bekkali, 24 ans, est devenu viral sur les réseaux sociaux après avoir partagé des vidéos de lui injuriant des policiers.
L'homme originaire d'Anjou s'est même vanté de l'impunité dont il jouit dans la métropole lorsqu'il envoie paître les forces de l'ordre.
De plus, d'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent Bekkali partageant des propos misogynes et dégradants envers les Québécois.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, suivi de David Shane, inspecteur-chef au SPVM, commenter cette affaire, mardi, à La commission.
«Les gars, gardez bien une chose en tête: à Montréal, tu peux les insulter. En dehors de Montréal, si tu les insultes, tu vas prendre un "ticket". Mais à Montréal, tu peux insulter la policière qui arrive, tu peux tous les remettre à leur place. Il faut juste être intelligent, c'est tout.»
«Je vous dirais que dans tout ce brouhaha négatif qui circule depuis la fin de semaine, il y a une chose d'extrêmement positive qui ressort : c'est justement la compassion et l'appui du public envers nos policiers et nos policières. Et ça, on en est très reconnaissants.»