Opérations policières

Des policiers de la GRC en Nouvelle-Écosse se sont fait passer pour des personnes en situation d’itinérance afin de piéger des automobilistes qui contrevenaient au Code de la route.
Cette pratique, qui s’est avérée efficace, a toutefois suscité des réactions mitigées.
Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« Je dirais que ce qui est important, c'est d'abord ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. On doit être en mesure de démontrer qu'il n'y a pas d'autre façon, et qu'effectivement, il y a un danger. »