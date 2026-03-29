Opérations policières

Des policiers de la GRC en Nouvelle-Écosse se sont fait passer pour des personnes en situation d’itinérance afin de piéger des automobilistes qui contrevenaient au Code de la route.

Cette pratique, qui s’est avérée efficace, a toutefois suscité des réactions mitigées.

Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, en discuter dimanche au micro de l’animateur Denis Lévesque.