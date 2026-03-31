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Mohamed Bekkali, l'homme derrière la vidéo virale

«On espère que l'enquête va aboutir à des accusations» -Stéphane Wall

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 07:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel

et autres

«On espère que l'enquête va aboutir à des accusations» -Stéphane Wall
La vidéo virale d'un automobiliste insultant copieusement une policière du SPVM continue de faire réagir. / Anna Kapustina / Adobe Stock

La vidéo virale d'un automobiliste insultant copieusement une policière du SPVM continue de faire réagir.

L'individu, maintenant identifié comme Mohamed Bekkali, ne semble pas en être à ses premiers déboires avec les autorités.

L'homme de 24 ans, d'Anjou, se vante même sur les réseaux sociaux de l'impunité dont il jouit dans la métropole quand il envoie paître des policiers.

Une avocate, Me Vicky Powell, aurait porté plainte contre lui après avoir été la cible de menaces et de propos misogynes de sa part en ligne. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel, suivi du chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et du superviseur retraité au SPVM Stéphane Wall réagir au micro de Patrick Lagacé mardi.

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