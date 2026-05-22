Victoire pour le maire Stéphane Boyer

Le gouvernement fédéral a finalement accepté de rembourser à la Ville de Laval la somme de 1,1 million de dollars qu'elle avait dû verser pour éponger les impôts impayés de l’ancien maire corrompu Gilles Vaillancourt.

Cette entente survient deux mois après une sortie publique percutante de l'actuel maire, Stéphane Boyer, qui dénonçait l'absurdité de cette facture fiscale imposée aux contribuables.

Écoutez le maire Stéphane Boyer aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ottawa adoptera une approche similaire à celle du gouvernement du Québec en retournant à la municipalité un chèque équivalent aux impôts perçus.

Le maire salue cette conclusion qu'il qualifie de victoire du gros bon sens, rendue possible grâce à la pression des citoyens et à la couverture médiatique du dossier.

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