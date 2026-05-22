À la suite de la victoire éclatante de 6 à 2 des Canadiens de Montréal lors du premier match de la série contre les Hurricanes de la Caroline, Martin McGuire et Dany Dubé soulignent l'importance de ne pas tomber dans l'excès de confiance.

Même si le Tricolore a dominé offensivement, les analystes rappellent que la Caroline demeure une équipe extrêmement rapide, efficace et coriace, particulièrement en deuxième période où elle parvient souvent à étouffer ses adversaires.

Pour le prochain affrontement, la troupe de Martin St-Louis devra impérativement trouver une façon de limiter le temps de possession de rondelle des Hurricanes afin d'éviter de passer de longs moments coincée en zone défensive.

Écoutez le duo du hockey des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire et Dany Dubé, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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