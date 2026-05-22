Ça brasse au sein de la fédération canadienne

Le climat politique s'intensifie en Alberta, alors que la première ministre Danielle Smith a précisé les modalités du référendum prévu le 19 octobre prochain.

Contrairement aux attentes d'un simple vote «Oui» ou «Non », les Albertains devront choisir entre rester au sein du Canada ou déclencher un processus légal menant à un référendum contraignant sur la séparation.

Cette approche, qualifiée de complexe par le chroniqueur politique Dimitri Soudas, semble avoir mécontenté tant les fédéralistes que les séparatistes, ouvrant officiellement ce qu'il appelle «la boîte de Pandore».

Le scrutin abordera également d'autres enjeux, tout en évitant pour l'instant l'obligation de consulter les nations autochtones à ce stade du processus.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale Dimitri Soudas analyser les tensions en Alberta, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.