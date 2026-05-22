À l'âge de 41 ans

Le monde de la course automobile est en deuil suite au décès soudain de Kyle Busch, l'un des pilotes les plus victorieux de l'histoire du NASCAR.

Le pilote de 41 ans se serait effondré alors qu'il se trouvait dans un simulateur de course, une nouvelle qui a provoqué une onde de choc à travers le milieu sportif.

L'ancien pilote Alexandre Tagliani, qui a couru pour l'écurie Kyle Busch Motorsports, a exprimé son incrédulité face à cette tragédie.

Il souligne que rien ne laissait présager un tel drame, Busch ayant remporté une course seulement une semaine auparavant et ne présentant aucun signe précurseur de problèmes de santé.

Écoutez l'expert F1 et course automobile Alex Tagliani commenter le départ de cette légende du NASCAR, vendredi, à Lagacé le matin.