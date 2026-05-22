Malgré que le projet soit encore flou

Alors que le projet de troisième lien entre Québec et Lévis demeure flou et se tourne maintenant vers un modèle de partenariat public-privé (PPP), les contribuables ont déjà déboursé beaucoup pour l'hypothétique ouvrage.

En date du 31 janvier 2026, le gouvernement de la CAQ a dépensé un montant de 47,3 millions de dollars dans ce dossier.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette somme inclut une série de travaux exploratoires, d'expertises géologiques et l'étude de dix sites potentiels menés depuis 2018.

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