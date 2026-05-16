Les Canadiens écrasés 8-3

Durant la série contre le Lightning de Tampa Bay, les Canadiens de Montréal ont eu l'occasion d'éliminer leurs adversaires lors du sixième match, disputé au Centre Bell.
Ils avaient l’occasion de faire la même chose, samedi, au même endroit, en accueillant les Sabres de Buffalo lors du sixième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.
Encore une fois, ils ont raté leur coup…
En avance 3-1 après une dizaine de minutes de jeu en première période, le Tricolore a vu les Sabres inscrire sept buts sans riposte pour inscrire un triomphe sans appel de 8-3 et forcer la tenue d’un septième et décisif match, dimanche, à Buffalo.
Quatre des six matchs de la série ont été remportés par les équipes visiteuses.
Pour la première fois des séries éliminatoires, Jakub Dobes - souvent mal positionné -, a été chassé de la rencontre après le sixième but des Sabres.
Arber Xhekaj (1er), Ivan Demidov (2e), en avantage numérique, et Jake Evans (2e), en désavantage numérique, ont inscrit les buts des Canadiens. Evans a ajouté une mention d’aide. Dobes et Fowler ont fait face à 36 tirs.
Rasmus Dahlin (3e), qui a ajouté quatre mentions d’aide, Jack Quinn (1er, 2e), avec un doublé, Jason Zucker (2e), Zach Benson (5e), Konsta Helenius (2e), Zach Metsa (1er) et Tage Thompson (5e), dans un filet désert, ont marqué les buts des Sabres. Alex Lyon, chassé après avoir accordé trois buts sur quatre tirs, et Ukko-Pekka Luukkonen ont fait face à 22 rondelles. Le second a brillamment remplacé le premier.
Après une performance de trois mentions d’aide dans le match précédent, Juraj Slafkovsky a vécu le genre de rencontre durant laquelle tout ce qu’il faisait ou tentait tournait au vinaigre. À sa décharge, le premier trio des Canadiens a connu - de loin - son pire match de la série. Il aura 48 heures pour se ressaisir, tout comme le reste de la formation.
Une autre entrée spectaculaire
C'est Larry Robinson, le légendaire défenseur du Tricolore des années 1970, qui a porté le flambeau dans l'enceinte.
Un tir, un but
Très mauvaise première minute de jeu. Juraj Slafkovsky a un problème avec un patin et il s'écrase sur la bande. Et sur la relance, les Sabres prennent les devants quand Ramus Dahlin loge un superbe revers dans le haut du filet après 32 secondes de jeu.
Encore une fois, les Sabres sont les premiers à marquer, et encore une fois, la priorité ne tient pas le coup. Une mise en jeu remportée par Jake Evans, un tir d'Arber Xhekaj, un petit cadeau de Lyon et le tour est joué, à 1:40.
Peyton Krebs écope d'une pénalité inutile pour rudesse contre Alex Newhook.
Dès les premiers instants du jeu de puissance, les joueurs des Canadiens s'échangent la rondelle à une vitesse folle et Ivan Demidov couronne le tout avec un tir foudroyant, à 8:12.
Dahlin a ensuite la mauvaise idée de bousculer Dobes après un arrêt de jeu. Ce dernier lui donne un bon coup de bâton. Pénalités mineures doubles, mais le gardien des Canadiens a passé son message: dégage!
Quelques instants plus tard, Jake Evans s'envole sur l'aile droite avec Josh Anderson sur le flanc gauche, en désavantage numérique, lorsque Phillip Danault est au banc des pénalités. Evans décide de tirer vu que Lyon semble être incapable de stopper un ballon de plage et ça s'avère une excellente décision: 3-1 après 10:14.
Lindy Ruff en a assez vu et il retire Lyon au profit de Ukko-Pekka Luukkonen. Le Tricolore a trois buts sur quatre tirs...
Une pénalité de quatre minutes à Mike Matheson permet toutefois aux Sabres de se rapprocher, lorsque Jason Zucker touche la cible à 13:56.
On en reste là après 20 minutes de jeu, mais le hic, c'est que les Canadiens n'ont que cinq tirs au but en une période.
Les Sabres adorent les débuts d'engagement et le deuxième tiers le démontre une fois de plus lorsque Zach Benson touche la cible après une minute de jeu.
La plus belle chance des Canadiens survient à la huitième minute lorsque Evans centre parfaitement à Anderson, dont le tir est bloqué par Luukkonen. Superbe arrêt.
Une pénalité pour avoir trop d'hommes sur la patinoire permet aux Canadiens de déployer l'attaque massive, mais la marque demeure inchangée.
La punition décernée à Alexandre Carrier, en revanche, coûte un but au Tricolore, à 10:54, quand le défenseur Jack Quinn inscrit son premier des séries.
Ça se poursuit quelques instants plus tard, après que Joe Veleno ait été sonné par le bâton de Bowen Byram sans conséquence pour les Sabres. Un surnombre mène aussitôt au but de Konsta Helenius, à 12:59.
Les Canadiens n'arrivent pas à inscrire un but lors d'une pénalité aux Sabres et Dobes en sauve un en stoppant Alex Tuch en échappée, lui qui sortait du banc des punitions.
La foule hurle des encouragements à ses favoris en début de troisième période, mais elle a bien peu à se mettre sois la dent, le Tricolore ne décochant qu'un tir au but lors des dix premières minutes de l'engagement.
Quant aux Sabres, ils profitent d'une pénalité à Anderson pour porter la marque à 6-3. Et Martin St-Louis retire Dobes au profit de Jacob Fowler.
L'entraîneur des Canadiens tente un coup de poker en retirant Fowler avec environ six minutes à jouer, mais ça ne mène qu'au septième but des Sabres.
Et ces derniers en ajoutent un autre en avantage numérique avec 2:11 à faire à la période après quelques bousculades.
Rendez-vous à Buffalo lundi soir.