Les Canadiens écrasés 8-3

Durant la série contre le Lightning de Tampa Bay, les Canadiens de Montréal ont eu l'occasion d'éliminer leurs adversaires lors du sixième match, disputé au Centre Bell.

Ils avaient l’occasion de faire la même chose, samedi, au même endroit, en accueillant les Sabres de Buffalo lors du sixième match de la demi-finale de l'Association de l'Est.

Encore une fois, ils ont raté leur coup…

En avance 3-1 après une dizaine de minutes de jeu en première période, le Tricolore a vu les Sabres inscrire sept buts sans riposte pour inscrire un triomphe sans appel de 8-3 et forcer la tenue d’un septième et décisif match, dimanche, à Buffalo.

Quatre des six matchs de la série ont été remportés par les équipes visiteuses.

Pour la première fois des séries éliminatoires, Jakub Dobes - souvent mal positionné -, a été chassé de la rencontre après le sixième but des Sabres.

Arber Xhekaj (1er), Ivan Demidov (2e), en avantage numérique, et Jake Evans (2e), en désavantage numérique, ont inscrit les buts des Canadiens. Evans a ajouté une mention d’aide. Dobes et Fowler ont fait face à 36 tirs.

Rasmus Dahlin (3e), qui a ajouté quatre mentions d’aide, Jack Quinn (1er, 2e), avec un doublé, Jason Zucker (2e), Zach Benson (5e), Konsta Helenius (2e), Zach Metsa (1er) et Tage Thompson (5e), dans un filet désert, ont marqué les buts des Sabres. Alex Lyon, chassé après avoir accordé trois buts sur quatre tirs, et Ukko-Pekka Luukkonen ont fait face à 22 rondelles. Le second a brillamment remplacé le premier.

Après une performance de trois mentions d’aide dans le match précédent, Juraj Slafkovsky a vécu le genre de rencontre durant laquelle tout ce qu’il faisait ou tentait tournait au vinaigre. À sa décharge, le premier trio des Canadiens a connu - de loin - son pire match de la série. Il aura 48 heures pour se ressaisir, tout comme le reste de la formation.

Une autre entrée spectaculaire

C'est Larry Robinson, le légendaire défenseur du Tricolore des années 1970, qui a porté le flambeau dans l'enceinte.