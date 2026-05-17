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Compagnie basée en Alabama

Les bagages non réclamés de voyageurs sont revendus

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 10:35

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les bagages non réclamés de voyageurs sont revendus
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Une compagnie de l'Alabama revend des bagages de voyageurs qui sont perdus ou non réclamés, quelques mois après leur perte.

Elle organise même un encan, explique Fadwa Lapierre, où des valises sont vendues sans que les personnes qui misent ne sachent de quel modèle il s'agit, tout comme le contenu rare de ces valises, par exemple des bijoux.

Écoutez la collaboratrice du 98.5, Fadwa Lapierre, et sa chronique voyage, dimanche, à Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Une campagne publicitaire audacieuse d’Air Transat;
  • Des paons indésirables en Italie;
  • Des journées de l'aviation pour l'autisme.

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