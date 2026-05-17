Compagnie basée en Alabama

Une compagnie de l'Alabama revend des bagages de voyageurs qui sont perdus ou non réclamés, quelques mois après leur perte.

Elle organise même un encan, explique Fadwa Lapierre, où des valises sont vendues sans que les personnes qui misent ne sachent de quel modèle il s'agit, tout comme le contenu rare de ces valises, par exemple des bijoux.

Écoutez la collaboratrice du 98.5, Fadwa Lapierre, et sa chronique voyage, dimanche, à Signé Lévesque.

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