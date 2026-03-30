Policière insultée par un automobiliste

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une policière de Montréal recevant une pluie d'insultes misogynes et vulgaires de la part d'un automobiliste intercepté pour ses vitres teintées.

Si cet acte n'est pas passible d'une infraction à Montréal — contrairement à Québec ou Sherbrooke —, il met en lumière la violence verbale quotidienne subie par les agents de la paix.

Écoutez l'ancienne policière de la GRC et conférencière, Josée Querry, commenter sur cet incident et les séquelles psychologiques que peut laisser un tel événement.