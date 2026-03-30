Avec des gardiens de buts solides

Les Canadiens de Montréal bénéficient de gardiens qui sont particulièrement sur leur X actuellement.

L'ex-entraîneur des gardiens de but de la formation, Stéphane Waite, explique que Jacob Fowler et surtout Jakub Dobes, empêche leurs adversaires de savoir où lancer tellement il n'y a pas de place devant le filet.

À son dernier match, Fowler a eu un taux d'efficacité de 0.958% et Dobes de 0.971%, ce qui fait que le CH ne devrait pas s'inquiéter d'affronter le Lightning, mardi, selon Stéphane Waite.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite, expliquer le tout au micro de Mario Langlois, lundi.

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