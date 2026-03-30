 Aller au contenu
Avec des gardiens de buts solides

CH vs Lightning: «On est dans une très, très bonne position»

par 98.5 Sports

0:00
11:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 mars 2026 19:05

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
CH vs Lightning: «On est dans une très, très bonne position»
Dans l'oeil du coach / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal bénéficient de gardiens qui sont particulièrement sur leur X actuellement.

L'ex-entraîneur des gardiens de but de la formation, Stéphane Waite, explique que Jacob Fowler et surtout Jakub Dobes, empêche leurs adversaires de savoir où lancer tellement il n'y a pas de place devant le filet.

À son dernier match, Fowler a eu un taux d'efficacité de 0.958% et Dobes de 0.971%, ce qui fait que le CH ne devrait pas s'inquiéter d'affronter le Lightning, mardi, selon Stéphane Waite.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but, Stéphane Waite, expliquer le tout au micro de Mario Langlois, lundi.

Autre sujet abordé

  • L'entraîneur Bruce Cassidy remplacé par John Tortorella à Vegas

Vous aimerez aussi

«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Bonsoir les sportifs
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
0:00
14:47
Les Canadiens remportent un match dominé par les Hurricanes
Lagacé le matin
Les Canadiens remportent un match dominé par les Hurricanes
0:00
6:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Un début de saison en lion pour les Blue Jays
Rattrapage
Apport important de Kazuma Okamoto
Un début de saison en lion pour les Blue Jays
CH: «C'est vraiment une équipe à l'image de Martin St-Louis»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En route vers les séries?
CH: «C'est vraiment une équipe à l'image de Martin St-Louis»
«Est-ce que quelqu'un a attrapé la maladie d'Anderson?», -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Qui pourrait le remplacer?
«Est-ce que quelqu'un a attrapé la maladie d'Anderson?», -Martin McGuire
«Avant l'arrivée de mon fils, j'étais très nombriliste» -Charles Lafortune
Rattrapage
L'animateur se confie à Ça sent la coupe
«Avant l'arrivée de mon fils, j'étais très nombriliste» -Charles Lafortune
«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio
«Depuis la mi-janvier, je ne reconnais plus Jakub Dobes» -Jeremy Filosa
«Bolduc est parmi les joueurs les plus engagés défensivement cette année»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
«Bolduc est parmi les joueurs les plus engagés défensivement cette année»
«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»
Rattrapage
Avec 11 matchs à jouer
«Il faudrait une méchante débarque pour que les Canadiens ratent les séries»
Le Top 5 des duos de gardiens de la LNH
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La LNH, une ligue de duos de gardiens
Le Top 5 des duos de gardiens de la LNH
«En deuxième période, on a répondu présent» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La remontée des Canadiens
«En deuxième période, on a répondu présent» -Antoine Roussel
«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»
Rattrapage
400 matchs avec la même organisation
«Je suis content d'avoir la confiance des joueurs et des gens en place»
Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison
Rattrapage
Play ball!
Alex Agostino analyse les forces en présence en ce début de saison
«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Plus de 18 mois après sa mort
«Johnny est toujours avec nous autres» -Mathieu Olivier
«Dernièrement, Dobes est de plus en plus en contrôle» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
41 arrêts contre les Hurricanes
«Dernièrement, Dobes est de plus en plus en contrôle» -José Théodore
«Linus Ullmark ressemblait à un gardien numéro 1» -Marc Legault
Rattrapage
Les Sénateurs l'emportent malgré les blessures
«Linus Ullmark ressemblait à un gardien numéro 1» -Marc Legault