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Comment éviter d'être encombré?

Ménage du printemps: «C'est fou comme on accumule des bébelles au fil des ans»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 16:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
Ménage du printemps: «C'est fou comme on accumule des bébelles au fil des ans»
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Le ménage du printemps est amorcé pour le chroniqueur Biz, qui s'est départi de plusieurs vêtements qu'il ne portait plus en les donnant à un organisme.

Il souligne la difficulté pour plusieurs de se détacher d’objets en raison de liens affectifs ou familiaux.

À son avis, on gagne à faire un ménage avec un ou une proche qui n'a pas ces mêmes liens si on veut se débarrasser d'un maximum d'objets encombrants possible.

Écoutez le chroniqueur Biz discuter du sujet à l'émission Le Québec maintenant, lundi.

«Le désencombrement, c'est aussi faire du ménage dans sa tête. Et ça, ça fait du bien. Mais il y a des gens qui sont incapables de se débarrasser des objets. Ce sont des accumulateurs compulsifs et c'est un vrai trouble mental reconnu en psychiatrie.»

Biz

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