Comment éviter d'être encombré?

Le ménage du printemps est amorcé pour le chroniqueur Biz, qui s'est départi de plusieurs vêtements qu'il ne portait plus en les donnant à un organisme.

Il souligne la difficulté pour plusieurs de se détacher d’objets en raison de liens affectifs ou familiaux.

À son avis, on gagne à faire un ménage avec un ou une proche qui n'a pas ces mêmes liens si on veut se débarrasser d'un maximum d'objets encombrants possible.

Écoutez le chroniqueur Biz discuter du sujet à l'émission Le Québec maintenant, lundi.