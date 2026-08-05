Classique animé

On va se rappeler de bons souvenirs d'une émission pour enfants qui a marqué plusieurs générations… Les Pierrafeu avec les personnages de Fred Caillou, Délima, Arthur, Dino et compagnie.

Écoutez Tristan Demers, auteur du livre Un dîner avec Les Pierrafeu: la petite histoire d’une adaptation québécoise, avec Catherine Brisson.

Tristan Demers est l'auteur du livre Un dîner avec les Pierrafeu, la petite histoire d'une adaptation québécoise, qui analyse l'impact culturel de l'adaptation québécoise de la série animée Les Pierrafeu diffusée sur Radio-Canada.

Il souligne l’importance du joual, l’implication de comédiens locaux (Paul Berval, Denise Proulx, Claude Michaud, Monique Miller), l’adaptation des références culturelles (Michel Tremblay, Expos de Montréal), et l’influence sur la mémoire collective québécoise, comparant ce phénomène à celui des Simpson.

Demers évoque aussi l’absence de droits de suite pour les comédiens et l’ancrage des Pierrafeu dans le langage politique et populaire du Québec.