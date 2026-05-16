 Aller au contenu
Les deux premières journées sont gratuites

Ouverture de la troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme

par 98.5

0:00
3:58

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 07:25

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Ouverture de la troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme
Après de nombreuses années comme désert de transport collectif, l'ouest de l'île de Montréal sera désservi par le REM / La Presse Canadienne / Graham Hughes

La troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme sera officiellement mise en service lundi, mais d'ici là, les utilisateurs peuvent profiter d'une gratuité.

Entre 9h et 18h, samedi et dimanche, le Réseau express métropolitain est totalement gratuit, une occasion pour les curieuses et curieux de découvrir ce service de train léger automatisé.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher et sa revue de presse, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres nouvelles abordées

  • L'organisation mondiale de la santé (OMS) pourrait déclarer le dérèglement climatique comme un problème de santé mondial;
  • L'entreprise minière ArcelorMittal condamnée à payer 100 millions de dollars pour des infractions liés aux lois sur les pêches;
  • Parc Marineland en France: les orques et dauphins seront transférés dans un nouveau parc à Tenerife, eux qui étaient malmenés dernièrement.

Vous aimerez aussi

Cinq idées d'activités pour des vacances près de chez vous
Le Québec maintenant
Cinq idées d'activités pour des vacances près de chez vous
0:00
12:20
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
Signé Lévesque
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
0:00
7:07
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Utiliser l'IA pour planifier son voyage: coup de main ou béquille?
Rattrapage
Myriam Ségal l'a testée
Utiliser l'IA pour planifier son voyage: coup de main ou béquille?
Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin
Rattrapage
Dernières émissions à la barre du Tricheur
Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin
«Tout le monde vit une crise la quarantaine» -Ingrid Falaise
Rattrapage
L'actrice vient d'avoir 45 ans
«Tout le monde vit une crise la quarantaine» -Ingrid Falaise
«Au minimum, ce soir, il faut bien commencer le match» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
6e partie entre les Canadiens et les Sabres
«Au minimum, ce soir, il faut bien commencer le match» -Martin McGuire
Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»
Rattrapage
Les pauvres à la défense des riches?
Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»
Le mari de la mairesse de Sherbrooke et ex-ministre libérale fait le saut au PQ
Rattrapage
Bernard Sévigny et Marie-Claude Bibeau
Le mari de la mairesse de Sherbrooke et ex-ministre libérale fait le saut au PQ
Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»
Rattrapage
Transfert de l'Italie au Québec
Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»
«Ça va être une grosse bataille, ça va être serré»
Rattrapage
Premier match de la Victoire en finale de la LPHF
«Ça va être une grosse bataille, ça va être serré»
Un premier film pour John Travolta
Rattrapage
Présenté à Cannes
Un premier film pour John Travolta
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
Rattrapage
Comment lutter contre ces symptomes
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
Rapport de force États-Unis-Chine: «La game a changé», selon Guillaume Lavoie
Rattrapage
Montée en puissance des Chinois
Rapport de force États-Unis-Chine: «La game a changé», selon Guillaume Lavoie
Un retour en chanson pour Mitsou
Rattrapage
Son dernier album a 25 ans
Un retour en chanson pour Mitsou
«On veut éviter ce qui s'est passé au 6e match contre le Lightning»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Sabres
«On veut éviter ce qui s'est passé au 6e match contre le Lightning»
Un nouveau témoignage public à l'encontre du chanteur Patrick Bruel
Rattrapage
Viol et agression sexuelle
Un nouveau témoignage public à l'encontre du chanteur Patrick Bruel