Les deux premières journées sont gratuites

La troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme sera officiellement mise en service lundi, mais d'ici là, les utilisateurs peuvent profiter d'une gratuité.

Entre 9h et 18h, samedi et dimanche, le Réseau express métropolitain est totalement gratuit, une occasion pour les curieuses et curieux de découvrir ce service de train léger automatisé.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher et sa revue de presse, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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