Comment lutter contre ces symptomes

Qui dit printemps dit aussi allergies saisonnières pour plusieurs, ce pourquoi Denis Lévesque reçoit l'allergologue Dre Marie-Josée Francoeur à son micro.

Cette dernière explique qu'il y a un risque génétique lié au développement des allergies et que l'environnement, plus précisément le dérèglement climatique, a un impact sur l'aggravation des symptômes.

Écoutez Dre Marie-Josée Francoeur, allergologue pédiatrique et directrice des communications à l’Association des allergologues et Immunologues du Québec, parler des allergies, samedi, à Signé Lévesque.

Mme Francoeur souligne que la prise d'antihistaminiques ou encore de gouttes pour les yeux, vu leur effet extrêmement court, est nécessaire uniquement lorsque ces symptômes se manifestent, pas avant.

Les traitements de désensibilisation sont aussi une solution, bien qu'ils durent en moyenne 3 ans pour être efficaces.