Au Réseau des Sports

Forte de 19 ans de carrière, la journaliste Andrée-Anne Barbeau portera bientôt le titre d'animatrice, elle qui animera Le Hockey des Canadiens à RDS lors de la prochaine saison dans la LNH.

Que ce soit à TQS, chez Cogeco ou encore à RDS, elle aborde sa carrière, lors de laquelle elle a gravi les échelons petit à petit pour aujourd'hui réaliser l'un de ses objectifs.

Andrée-Anne Barbeau discuter du sujet parfois tabou de l'ambition et de ses envies d'atteindre un certain stade dans sa carrière

Écoutez la journaliste sportive à RDS, Andrée-Anne Barbeau, parler de son nouveau défi, vendredi, au Québec maintenant.