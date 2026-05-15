Au Réseau des Sports

Forte de 19 ans de carrière, la journaliste Andrée-Anne Barbeau portera bientôt le titre d'animatrice, elle qui animera Le Hockey des Canadiens à RDS lors de la prochaine saison dans la LNH.
Que ce soit à TQS, chez Cogeco ou encore à RDS, elle aborde sa carrière, lors de laquelle elle a gravi les échelons petit à petit pour aujourd'hui réaliser l'un de ses objectifs.
Andrée-Anne Barbeau discuter du sujet parfois tabou de l'ambition et de ses envies d'atteindre un certain stade dans sa carrière
Écoutez la journaliste sportive à RDS, Andrée-Anne Barbeau, parler de son nouveau défi, vendredi, au Québec maintenant.
«Je pense que l'ambition, c'est important et je pense que c'est important de nommer les choses puis de dire: “Moi je m'en vais là” parce que tu peux pas jamais prendre pour acquis que les patrons pour une opportunité, peu importe le milieu, savent que t'es intéressé. Moi, je pense qu'ils étaient bien tannés [à RDS] de m'entendre dire que je voulais animer les matchs des Canadiens!»