18 M$ pour l'hébergement de données

Le gouvernement du Québec a octroyé un nouveau contrat de 18 M$ à la multinationale américaine Amazon pour l'hébergement de données, une nouvelle qui survient quelques semaines après l'adoption de la politique de souveraineté numérique par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger.

Écoutez le PDG de Micrologic, Stéphane Garneau, discuter de ce contrat au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Ce dernier déplore l’absence de mécanismes législatifs obligeant les ministères à privilégier des fournisseurs locaux.