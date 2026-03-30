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18 M$ pour l'hébergement de données

Nouveau contrat avec Amazon: «Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ça»

par 98.5

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11:45

Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nouveau contrat avec Amazon: «Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ça»
La commission / Gnans / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec a octroyé un nouveau contrat de 18 M$ à la multinationale américaine Amazon pour l'hébergement de données, une nouvelle qui survient quelques semaines après l'adoption de la politique de souveraineté numérique par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger.

Écoutez le PDG de Micrologic, Stéphane Garneau, discuter de ce contrat au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Ce dernier déplore l’absence de mécanismes législatifs obligeant les ministères à privilégier des fournisseurs locaux.

«C'est un énoncé politique, mais ça n'oblige personne à choisir Québécois. Ça n'oblige personne de faire quoi que ce soit. Les ministères, comme celui des Ressources naturelles, qui veulent émettre un nouveau contrat de 18 millions à Amazon, eh bien ils ont la route ouverte, puis il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ça...»

Stéphane Garneau

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