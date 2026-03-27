Services offerts au privé

À l'occasion de sa chronique politique vendredi matin, Louis Lacroix revient sur les tensions entre Québec et Ottawa concernant les transferts en santé.

Le gouvernement de Mark Carney a récemment réduit les transferts canadiens en santé vers le Québec de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ottawa justifie ces coupes en affirmant que les Québécois paient pour des services privés, ce qui contrevient à la Loi canadienne sur la santé. Or, le Québec rétorque que ces patients sont envoyés au privé par le réseau public, sans frais pour eux, afin de désengorger le système.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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