Jeu populaire auprès des jeunes

Le jeu Roblox est très populaire auprès des jeunes. Sur les 80 millions de joueurs quotidiens, 40 % ont moins de 13 ans. Est-ce que la plateforme est sécuritaire pour ces enfants?

Selon un reportage de la BBC, un développeur de jeu indépendant pour Roblox a déclaré que les mesures de sécurité mises en place par la plateforme pour protéger les enfants, notamment le contrôle d’âge, n’étaient pas suffisantes.

Écoutez à ce sujet François Savard, expert en jeux vidéo et président-fondateur de la Fondation des gardiens virtuels, à l’émission La commission.

Il souligne que les enjeux sont nombreux, notamment concernant la question financière ainsi que celle des prédateurs sexuels présents sur la plateforme.