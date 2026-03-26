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Jeu populaire auprès des jeunes

Roblox: «Les contrôles de sécurité sont 100 % insuffisants»

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Entendu dans

La commission

le 26 mars 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Roblox: «Les contrôles de sécurité sont 100 % insuffisants»
La plateforme Roblox est très populaire auprès des jeunes / La Presse Canadienne

Le jeu Roblox est très populaire auprès des jeunes. Sur les 80 millions de joueurs quotidiens, 40 % ont moins de 13 ans. Est-ce que la plateforme est sécuritaire pour ces enfants?

Selon un reportage de la BBC, un développeur de jeu indépendant pour Roblox a déclaré que les mesures de sécurité mises en place par la plateforme pour protéger les enfants, notamment le contrôle d’âge, n’étaient pas suffisantes. 

Écoutez à ce sujet François Savard, expert en jeux vidéo et président-fondateur de la Fondation des gardiens virtuels, à l’émission La commission

Il souligne que les enjeux sont nombreux, notamment concernant la question financière ainsi que celle des prédateurs sexuels présents sur la plateforme.

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