Insensibilité du PDG d'Air Canada

La controverse entourant l'unilinguisme anglais du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, ne s'essouffle pas.

À Québec, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a joint sa voix à ceux qui exigent sa démission, qualifiant ses excuses de «larmes de crocodile».

Une motion sera d'ailleurs présentée à l'Assemblée nationale pour demander son départ, un mouvement soutenu par presque tous les partis, à l'exception du Parti québécois qui a choisi de s'abstenir, jugeant que de telles demandes sont restées sans effet par le passé.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, suivi de l'ex-haut cadre et gestionnaire de carrière, Pierre Rodrigue, commenter la situation jeudi à l'émission de Patrick Lagacé.