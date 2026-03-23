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Société
Le contrôleur aérien se blâme

«Est-ce qu'il avait les conditions optimales pour ne pas faire d'erreur?»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 mars 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Est-ce qu'il avait les conditions optimales pour ne pas faire d'erreur?»
L'avion d'Air Canada sur le tarmac de Laguardia. / AP/Seth Wenig

Accident d’avion à New York. Dans un enregistrement audio, on peut entendre le contrôleur aérien affirmer qu’il a cafouillé.

Comment est-ce que ça se passe dans la tour de contrôle et est-ce que l’accident aurait pu être évité?

Écoutez à ce sujet, Michel Tremblay, ex-contrôleur aérien, au micro de Michel Tremblay.

Ce dernier met les choses en contexte.

«Une piste, ce n'est pas exclusif au décollage et l'atterrissage. Il y a plusieurs véhicules qui doivent la traverser. Des appareils, aussi, qui doivent aller d'un côté à l'autre de l'aéroport. Donc, c'est un usage qui est mixte et c'est le rôle du contrôle aérien d'en gérer l'utilisation», dit-il.

Michel Tremblay explique que le contrôleur gérait deux postes habituellement séparés, ce qui se produit parfois. Ce dernier, lors des échanges, a dit qu'il avait fait une erreur. Doit-il être tenu responsable de l'accident?

«Quand j'entends le contrôleur qui dit: ''J'ai fait, j'ai fait une erreur'', moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce qu'il avait les conditions optimales dans son travail pour ne pas faire d'erreur? Est-ce que l'équipement était disponible? Est-ce que les procédures étaient adéquates? Est-ce que le niveau de dotation, de personnel était suffisant au moment où il travaillait?»

Michel Trembaly, ex-contrôleur aérien

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