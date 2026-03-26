Le président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, présente ses excuses à la suite de la polémique sur sa vidéo où il offrait ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie de New York en anglais.
Que penser de ce communiqué envoyé par le transporteur aérien à la suite des nombreuses critiques et appels à la démission de son PDG?
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«La pression, elle est très forte, on sent qu'il ne démissionnera pas, mais l'attitude, le petit communiqué qu'on émet [...] je trouve que c'est l'ultime symbole du mépris, de la condescendance, du je-m'en-foutisme des dirigeants d'Air Canada. Il est où le conseil d'administration?»
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