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Polémique

Les excuses de Michael Rousseau et le français: «L'ultime symbole du mépris»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mars 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Les excuses de Michael Rousseau et le français: «L'ultime symbole du mépris»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, présente ses excuses à la suite de la polémique sur sa vidéo où il offrait ses condoléances aux familles des victimes de la tragédie de New York en anglais.

Que penser de ce communiqué envoyé par le transporteur aérien à la suite des nombreuses critiques et appels à la démission de son PDG?

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«La pression, elle est très forte, on sent qu'il ne démissionnera pas, mais l'attitude, le petit communiqué qu'on émet [...] je trouve que c'est l'ultime symbole du mépris, de la condescendance, du je-m'en-foutisme des dirigeants d'Air Canada. Il est où le conseil d'administration?»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • La proposition de Christine Fréchette d'instaurer des textos pour permettre aux patients de quitter la salle d'attente aux urgences;
  • Accès à l'avortement en région: une Gaspésienne a été forcée de se déplacer seule à Montréal pour une interruption de grossesse médicale, sans soutien pour les frais de son conjoint.
  • Les pères n'ont toujours pas accès à un congé lors d'un deuil périnatal.

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