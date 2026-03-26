Le PDG d'Air Canada

La controverse entourant l'incapacité du PDG d'Air Canada Michael Rousseau à présenter ses condoléances en français dépasse désormais les frontières du Québec pour s'étendre à tout le Canada francophone et commence à faire réagir le Canada anglais.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas commenter les réactions du reste du Canada dans ce dossier, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon l'analyste, la réaction au Canada anglais est toutefois partagée.

Si certains reconnaissent l'importance du bilinguisme, d'autres, comme l'ancien premier ministre de l'Alberta Jason Kenney, considèrent que l'urgence de la situation et la sécurité devraient primer sur les questions linguistiques.

Soudas rejette cet argument, rappelant que le respect de la langue est une question de dignité envers les victimes, notamment le pilote Antoine Forest, un Québécois francophone.