Les budgets sont très serrés

Desjardins plie finalement sous la pression de ses membres et rétablira l'affichage du solde de carte de crédit en temps réel sur sa plateforme AccèsD.

Cette décision survient après une grogne monumentale sur les réseaux sociaux et une pétition de 20 000 signatures.

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier souligne que ce besoin de suivi constant révèle la précarité financière de nombreux Québécois qui vivent «de paie en paie».

Par ailleurs, elle s'inquiète du manque de transparence entourant les coûts de la Coupe du monde de soccer au Canada, estimés entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds publics.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.