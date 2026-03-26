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Les budgets sont très serrés

«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mars 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Desjardins plie finalement sous la pression de ses membres et rétablira l'affichage du solde de carte de crédit en temps réel sur sa plateforme AccèsD. 

Cette décision survient après une grogne monumentale sur les réseaux sociaux et une pétition de 20 000 signatures.

La chroniqueuse Marie-Eve Fournier souligne que ce besoin de suivi constant révèle la précarité financière de nombreux Québécois qui vivent «de paie en paie».

Par ailleurs, elle s'inquiète du manque de transparence entourant les coûts de la Coupe du monde de soccer au Canada, estimés entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds publics.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin

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