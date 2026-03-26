États-Unis

L'animatrice américaine Savannah Guthrie s'est exprimée pour la première fois sur la disparition de sa mère, Nancy, survenue le 1er février dernier à Tucson.

Dans une entrevue émouvante accordée à sa collègue Hoda Kotb sur les ondes de NBC, Savannah Guthrie a partagé l'angoisse insupportable que vit sa famille depuis sept semaines, alors que l'enquête piétine malgré des indices troublants suggérant un enlèvement.

Des traces de sang ont été retrouvées au domicile de la dame de 84 ans, et des images de caméras de surveillance montrent un homme masqué désactivant le système d'alarme.

Savannah Guthrie a révélé que son frère, expert en informatique militaire, a rapidement soupçonné un enlèvement avec demande de rançon en raison de la notoriété et de la fortune de l'animatrice.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point sur ce mystérieux dossier, jeudi, à Lagacé le matin.