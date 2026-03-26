Vol d'identité et réseaux sociaux

L'animatrice Marie-Claude Barrette exprime son soulagement face au projet de loi déposé par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, pour sanctionner plus sévèrement les fraudeurs de vol d'identité.

Victime elle-même d'une usurpation d'identité pour promouvoir une fausse cryptomonnaie, elle raconte avoir été délaissée par les plateformes comme Meta malgré l'ampleur de la fraude qui a coûté des millions de dollars à des citoyens.

Le nouveau projet de loi permettra aux victimes de s'adresser à l'Office de la protection du consommateur ou à l'Autorité des marchés financiers, des organismes qui auront le pouvoir de solliciter directement les géants du Web.

Écoutez l'animatrice Marie-Claude Barrette commenter le projet de loi, jeudi, à Lagacé le matin.