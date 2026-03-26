Pour les enfants et les adolescents

Une décision juridique majeure a été rendue en Californie, où un jury civil a reconnu Meta et YouTube responsables des dommages subis par une jeune femme devenue dépendante aux réseaux sociaux dès l'âge de neuf ans.

Bien que le dédommagement de 6 millions de dollars semble dérisoire pour ces géants du numérique, les analystes y voient un jugement qui pourrait ouvrir la porte à de nombreuses autres poursuites aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Écoutez le témoignage d'Ingrid Tabardel, une jeune femme de 21 ans qui a réussi à décrocher des réseaux sociaux il y a trois ans, jeudi, à Lagacé le matin.