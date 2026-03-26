 Aller au contenu
Pour les enfants et les adolescents

«Quand on arrête les réseaux sociaux, c'est comme le printemps qui arrive»

par 98.5

0:00
13:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mars 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Quand on arrête les réseaux sociaux, c'est comme le printemps qui arrive»
Dr Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, compare l’addiction aux réseaux sociaux à celle de la cigarette, souligne l’impact sur l’anxiété des jeunes depuis 2010, et recommande de limiter l’usage des écrans chez les enfants. / Larysa / Adobe Stock

Une décision juridique majeure a été rendue en Californie, où un jury civil a reconnu Meta et YouTube responsables des dommages subis par une jeune femme devenue dépendante aux réseaux sociaux dès l'âge de neuf ans.

Bien que le dédommagement de 6 millions de dollars semble dérisoire pour ces géants du numérique, les analystes y voient un jugement qui pourrait ouvrir la porte à de nombreuses autres poursuites aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Écoutez le témoignage d'Ingrid Tabardel, une jeune femme de 21 ans qui a réussi à décrocher des réseaux sociaux il y a trois ans, jeudi, à Lagacé le matin.

«À un moment donné, c'était rendu que je passais peut-être 8 heures ou 9 heures par jour. Je dirais que j'étais accro [...] Depuis que j'ai tout quitté, je dirais que je suis beaucoup plus heureuse...»

Ingrid Tabardel

Écoutez, en deuxième portion d'entrevue, le pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal, le Dr Jean-François Chicoine.

Le spécialiste, qui voit en ce verdict un tournant majeur, souligne que l'arrêt complet des réseaux sociaux peut amener des changements spectaculaires en peu de temps, améliorant le sommeil, l'humeur et favorisant le retour aux activités physiques et sociales.

«C'est très beau quand on arrête les réseaux sociaux. C'est comme le printemps qui arrive dans les yeux d'un enfant puis d'un adolescent, alors qu'actuellement, on est en hiver prolongé...»

Jean-François Chicoine

Vous aimerez aussi

Recul de Desjardins: le pouvoir des réseaux sociaux
Lagacé le matin
Recul de Desjardins: le pouvoir des réseaux sociaux
0:00
3:24
Fin de la récréation: pourquoi le Royalmount bannit finalement les chiens
Lagacé le matin
Fin de la récréation: pourquoi le Royalmount bannit finalement les chiens
0:00
3:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je pense que les jours de Michael Rousseau sont comptés»
Rattrapage
Insensibilité du PDG d'Air Canada
«Je pense que les jours de Michael Rousseau sont comptés»
Réseaux sociaux: vers une réglementation inspirée de l'industrie du tabac
Rattrapage
Algorithmes addictifs
Réseaux sociaux: vers une réglementation inspirée de l'industrie du tabac
Clause dérogatoire: un «pistolet à deux barils» nécessaire pour le Québec?
Rattrapage
Cour suprême
Clause dérogatoire: un «pistolet à deux barils» nécessaire pour le Québec?
Coupe du monde 2026: un investissement public qui fait débat
Rattrapage
Montréal a bien fait de dire «non»
Coupe du monde 2026: un investissement public qui fait débat
Fin de la récréation: pourquoi le Royalmount bannit finalement les chiens
Rattrapage
Manque de civisme?
Fin de la récréation: pourquoi le Royalmount bannit finalement les chiens
Disparition de Nancy Guthrie: témoignage bouleversant de sa fille Savannah
Rattrapage
États-Unis
Disparition de Nancy Guthrie: témoignage bouleversant de sa fille Savannah
L'immersion et la pratique: bienfaits cognitifs de l'apprentissage d'une langue
Rattrapage
Le cerveau, un muscle
L'immersion et la pratique: bienfaits cognitifs de l'apprentissage d'une langue
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
Rattrapage
Survie du régime ou défaite militaire à venir?
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
«Le voleur dans ton écran est aussi important que celui dans ta maison»
Rattrapage
Vol d'identité et réseaux sociaux
«Le voleur dans ton écran est aussi important que celui dans ta maison»
Le français de Michael Rousseau: le réveil brutal du reste du Canada
Rattrapage
Le PDG d'Air Canada
Le français de Michael Rousseau: le réveil brutal du reste du Canada
Urgence virtuelle: Christine Fréchette propose d'attendre chez soi
Rattrapage
Pour les cas non prioritaires
Urgence virtuelle: Christine Fréchette propose d'attendre chez soi
«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»
Rattrapage
Les budgets sont très serrés
«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»
Les excuses de Michael Rousseau et le français: «L'ultime symbole du mépris»
Rattrapage
Polémique
Les excuses de Michael Rousseau et le français: «L'ultime symbole du mépris»
Recul de Desjardins: le pouvoir des réseaux sociaux
Rattrapage
Affichage du solde des cartes de crédit
Recul de Desjardins: le pouvoir des réseaux sociaux