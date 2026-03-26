Le cerveau, un muscle

Bien que l'on pense souvent qu'il est impossible d'apprendre une langue après l'enfance, Martin Carli explique que le cerveau reste capable d'assimiler de nouvelles règles grammaticales et du vocabulaire bien au-delà de ce que l'on croyait.

Si la fluidité parfaite d'une langue maternelle est difficile à atteindre après l'âge de 10 ans, l'efficacité d'apprentissage ne chute réellement que vers 17 ou 18 ans.

Au-delà de la communication, cet effort cognitif agit comme un véritable entraînement physique pour le cerveau, renforçant la mémoire, la créativité et offrant une protection mesurable contre les maladies neurodégénératives comme la démence.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, expliquer le tout au micro de Patrick Lagacé.