Pour les cas non prioritaires

Dans la course à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette lance une proposition concrète pour désengorger les salles d’attente: la création d’urgences virtuelles.

L’idée permettrait aux patients dont l’état n'est pas prioritaire de retourner à la maison après le triage, pour ensuite être alertés par message texte une heure avant leur rendez-vous avec le médecin.

Bien que des infirmières soulèvent des enjeux déontologiques liés à la surveillance des patients, la candidate assure que le projet sera déployé «dans les règles de l'art».

Écoutez Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ, proposer son projet pilote, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé