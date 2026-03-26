Algorithmes addictifs

Une percée juridique majeure aux États-Unis pourrait changer la donne pour les géants de la technologie.

Un jury a récemment sanctionné Google et Meta (Facebook), non pas pour le contenu qu'ils diffusent, mais pour la manière dont leurs algorithmes sont conçus pour créer une dépendance, particulièrement chez les enfants.

Cette approche contourne la protection juridique habituelle des plateformes en les comparant à l'industrie du tabac, qui modifiait autrefois ses formules chimiques pour maximiser l'addiction des fumeurs.

Avec 40 procureurs américains maintenant aux trousses de Facebook, l'espoir grandit de voir ces entreprises forcées de réformer leurs modèles d'affaires basés sur le « défilement infini » et l'aliénation des jeunes.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez à ce sujet, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.