Alors que la Cour suprême se penche sur le recours préventif à la clause de dérogation dans le dossier de la Loi 21, le chroniqueur Luc Ferrandez soutient qu'il est impensable qu'un juge vienne renverser cet équilibre des pouvoirs historique entre les parlements et les tribunaux.

Selon lui, la clause demeure l'outil ultime pour protéger les spécificités sociales et linguistiques de la province face à une vision purement individuelle des droits.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser les enjeux juridiques et politiques de la clause dérogatoire, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.