L'artiste québécoise La Zarra présente son nouvel album, Der Himmel.

Il s'agit de son deuxième opus, mais de son tout premier en tant qu'artiste indépendante. Après une période tumultueuse marquée par la controverse de l'Eurovision et des critiques acerbes des médias français, elle se dit aujourd'hui «libérée» et plus «zen».

L'album, composé de 11 chansons, se veut moins «pop» que le précédent et explore des sonorités plus personnelles, allant de l'Americana au flamenco. La Zarra y exprime ses états d'âme avec authenticité, s'éloignant des pressions de l'industrie pour privilégier sa propre vision artistique.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson résumer son entretien avec La Zarra, jeudi, à l'émission de Patrick Lagacé.