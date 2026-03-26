PDG d'Air Canada incapable de parler français

Les appels à la démission du patron d'Air Canada, Michael Rousseau, se sont multipliés toute la journée.

Plusieurs lui reprochent de ne pas s'être exprimé en français - à peine deux petits mots - dans une vidéo publiée après la tragédie survenue à l'aéroport LaGuardia à New York.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les critiques à l'endroit du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, concernant son incapacité à s'exprimer en français.