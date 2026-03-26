PDG d'Air Canada incapable de parler français

Les appels à la démission du patron d'Air Canada, Michael Rousseau, se sont multipliés toute la journée.
Plusieurs lui reprochent de ne pas s'être exprimé en français - à peine deux petits mots - dans une vidéo publiée après la tragédie survenue à l'aéroport LaGuardia à New York.
Écoutez Patrick Lagacé commenter les critiques à l'endroit du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, concernant son incapacité à s'exprimer en français.
«Michael Rousseau s'accroche à son poste [...] malgré plus de 300 heures de cours de français privé, il n'est toujours pas capable de parler français [...] Je rappelle qu'il a une épouse francophone [...] Tu vis dans une maison où 50 % du couple est francophone, t'as des cours privés, ben de la misère à croire que t'es pas capable de parler français, même en phonétique...»
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