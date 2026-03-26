Le baseball majeur entame sa saison avec une révolution technologique: le système ABS (Automated Ball-Strike System).

Fini le temps où les gérants sortaient de leurs gonds pour une décision douteuse au marbre.

Ce système de caméras permet désormais de contester les prises et les balles en un clin d’œil.

Bien que cette précision chirurgicale risque de nuire à l'art de la «réception» chez les receveurs, elle promet de corriger des injustices historiques, comme celles subies par les joueurs de petite taille.

Écoutez Jean-Michel Bourque expliquer le tout, jeudi, lors de sa chronique sportive à Lagacé le matin.