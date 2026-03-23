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Économie
Guerre en Iran

Les marchés boursiers au vert et le pétrole en baisse

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 mars 2026 18:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Les marchés boursiers au vert et le pétrole en baisse
À vos intérêts / Cogeco Média

Les déclarations de Donald Trump - négociations avec l'Iran - font bondir les marchés boursiers vers le haut et plonger le prix du baril de pétrole.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Donald Trump parle de bonnes discussions avec l'Iran - ce que l'Iran nie - et les marchés boursiers s'envolent;
  • Depuis le début de la guerre en Iran, le Dow Jones a perdu 6,9 %, le S&P 500 5,4 %, le NASDAQ 4,5 % et le TSX 8,3 %;
  • Les tensions au Moyen-Orient, les attaques en Israël ainsi que les dommages aux infrastructures pétrolières affectent durablement les prix.

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