Les déclarations de Donald Trump - négociations avec l'Iran - font bondir les marchés boursiers vers le haut et plonger le prix du baril de pétrole.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert en compagnie de l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump parle de bonnes discussions avec l'Iran - ce que l'Iran nie - et les marchés boursiers s'envolent;
- Depuis le début de la guerre en Iran, le Dow Jones a perdu 6,9 %, le S&P 500 5,4 %, le NASDAQ 4,5 % et le TSX 8,3 %;
- Les tensions au Moyen-Orient, les attaques en Israël ainsi que les dommages aux infrastructures pétrolières affectent durablement les prix.