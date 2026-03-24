Laïcité et neutralité de l'État

Les audiences de la Cour suprême concernant l'utilisation de la clause dérogatoire dans le cadre de la Loi 21 sur la laïcité de l'État s'amorçaient lundi.

Ce débat, à la fois juridique et social, interroge les limites du pouvoir des provinces face aux droits fondamentaux.

Le juge en chef Richard Wagner a d'ailleurs rappelé la spécificité de la réalité québécoise, marquée par la Révolution tranquille et la laïcité, pour recadrer certains arguments invoquant des textes législatifs antérieurs à 1867.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.