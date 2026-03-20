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Politique fédérale
Gouffre financier de l'informatisation

Retards et millions perdus: l'indignation du Bloc québécois à Ottawa

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Entendu dans

La commission

le March 20, 2026 12:42 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Retards et millions perdus: l'indignation du Bloc québécois à Ottawa
Sébastien Lemire / John Woods/ La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral fait face à un nouveau scandale informatique avec le système Cúram, destiné à gérer les pensions de vieillesse. 

Initialement évalué à 1,75 milliard de dollars, le projet affiche désormais une facture de 6,6 milliards, soit une hausse de 277%.

Sébastien Lemire, député du Bloc québécois, dénonce une culture de «nonchalance» et un manque d'imputabilité à Ottawa.

Tandis que des milliers d'aînés subissent des retards de prestations, une grande partie des fonds profiterait à des firmes de consultants externes.

Le Bloc réclame une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur la gestion des contrats informatiques fédéraux.

Écoutez Sébastien Lemire, député du Bloc québécois, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi à La commission

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