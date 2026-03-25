Le nouvel anneau technique du stade olympique de Montréal est maintenant en place. Les 38 sections de l'anneau d'environ 22 tonnes chacune ont été installées dans les derniers mois.

Le projet respecte le budget de 870 millions de dollars et devrait se terminer en 2028 comme prévu.

Reste à donner au stade un toit tout neuf en acier, qui sera sécuritaire en hiver.

La grande question reste la réalisation du projet de modernisation intérieur pour recevoir de grands événements.

Pour l'instant, il n'est pas dans les plans du gouvernement et aucune somme n'a été mise de côté pour le faire.

Écoutez Jeremy Filosa aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.