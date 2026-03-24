Nombreux camionneurs qui le désactivent

Un collectif d’une centaine de médecins dénonce la négligence du gouvernement du Québec, qui n’a pas réagi après avoir été informé, en 2023, que des dizaines de milliers de camions circulent au Québec sans activer leur système antipollution.
C'est ce qu'a révélé jeudi une enquête de Radio-Canada.
Ces systèmes seraient toutefois très dispendieux à faire réparer pour les camionneurs. Comment expliquer le tout?
Écoutez Benoit Therrien, président, Truck Stop Québec, aborder le sujet, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Au départ, lorsque vous achetez un véhicule lourd, le système est inclus, donc c'est difficile de chiffrer. Mais ce qui se dit actuellement dans l'industrie, c'est que pour remettre en ordre un système antipollution, c'est entre 20 000 et 25 000$. Puis c'est entre 5 et 6 000 $, tout dépendamment des garages, pour désactiver le système ou le déprogrammer. Donc, une grande flotte qui aurait dix véhicules à changer, ça fait un trou dans le budget.»