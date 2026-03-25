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Société
La série «Entre les lignes» sur Crave

Exploitation sexuelle: le cauchemar invisible d'ados au Québec

par 98.5

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13:25

Entendu dans

Radio textos

le 25 mars 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Exploitation sexuelle: le cauchemar invisible d'ados au Québec
Radio textos / Cogeco Média

L'exploitation sexuelle des mineurs au Québec n'est plus l'apanage des réseaux organisés; elle est devenue un «crime désorganisé» qui s'infiltre par une simple photo sur Instagram. 

Dans un documentaire choc sur Crave, Étienne Fortin-Gauthier lève le voile sur une réalité terrifiante: des victimes de seulement 12 ans et des proxénètes à peine plus âgés, comme cette jeune fille de 17 ans dont la chambre rappelle encore l'enfance... 

Écoutez Étienne Fortin-Gauthier, journaliste à Noovo Info, donner les détails, mercredi à Radio textos.

«On est entrés dans la chambre de cette proxénète de 17 ans... il y avait des posters de films, un petit sac Hello Kitty... c'est pour montrer c'est quoi la nouvelle réalité.»

Étienne Fortin-Gauthier

Entre chantage numérique et fugues désespérées, le programme Sphères tente de reconstruire ces vies brisées.

Écoutez Mélissandre Gagnon-Lemieux, coordonnatrice du programme Sphères à l’organisme En marge 12-17, expliquer le tout au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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