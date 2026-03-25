La série «Entre les lignes» sur Crave

L'exploitation sexuelle des mineurs au Québec n'est plus l'apanage des réseaux organisés; elle est devenue un «crime désorganisé» qui s'infiltre par une simple photo sur Instagram.
Dans un documentaire choc sur Crave, Étienne Fortin-Gauthier lève le voile sur une réalité terrifiante: des victimes de seulement 12 ans et des proxénètes à peine plus âgés, comme cette jeune fille de 17 ans dont la chambre rappelle encore l'enfance...
Écoutez Étienne Fortin-Gauthier, journaliste à Noovo Info, donner les détails, mercredi à Radio textos.
«On est entrés dans la chambre de cette proxénète de 17 ans... il y avait des posters de films, un petit sac Hello Kitty... c'est pour montrer c'est quoi la nouvelle réalité.»
Entre chantage numérique et fugues désespérées, le programme Sphères tente de reconstruire ces vies brisées.
Écoutez Mélissandre Gagnon-Lemieux, coordonnatrice du programme Sphères à l’organisme En marge 12-17, expliquer le tout au micro de Marie-Eve Tremblay.