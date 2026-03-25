La série «Entre les lignes» sur Crave

L'exploitation sexuelle des mineurs au Québec n'est plus l'apanage des réseaux organisés; elle est devenue un «crime désorganisé» qui s'infiltre par une simple photo sur Instagram.

Dans un documentaire choc sur Crave, Étienne Fortin-Gauthier lève le voile sur une réalité terrifiante: des victimes de seulement 12 ans et des proxénètes à peine plus âgés, comme cette jeune fille de 17 ans dont la chambre rappelle encore l'enfance...

Écoutez Étienne Fortin-Gauthier, journaliste à Noovo Info, donner les détails, mercredi à Radio textos.