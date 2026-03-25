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Société
Les Québécois donnent de moins en moins

Banques alimentaires: la classe moyenne de plus en plus frappée

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 25 mars 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Banques alimentaires: la classe moyenne de plus en plus frappée
Banques alimentaires: la classe moyenne de plus en plus frappée / vejaa / Adobe Stock

L'insécurité alimentaire au Québec atteint des sommets alarmants, touchant désormais une part croissante de la classe moyenne et des travailleurs.

Face à cette pression sans précédent sur le réseau, les intervenants soulignent l'urgence de revoir nos mécanismes de solidarité alors que les Banques alimentaires du Québec peinent à répondre à la demande de plus de 900 000 personnes par mois.

Écoutez Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l’Institut Cardus et Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets traités:

  • L'impact psychologique et la stigmatisation liés au premier recours à l'aide alimentaire.
  • La nécessité d'une intervention gouvernementale structurelle pour freiner l'inflation alimentaire.
  • Le rôle crucial de l'analyse des nouvelles dynamiques de pauvreté au Canada.

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