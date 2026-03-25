Les Québécois donnent de moins en moins

L'insécurité alimentaire au Québec atteint des sommets alarmants, touchant désormais une part croissante de la classe moyenne et des travailleurs.
Face à cette pression sans précédent sur le réseau, les intervenants soulignent l'urgence de revoir nos mécanismes de solidarité alors que les Banques alimentaires du Québec peinent à répondre à la demande de plus de 900 000 personnes par mois.
Écoutez Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l’Institut Cardus et Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
Autres sujets traités:
- L'impact psychologique et la stigmatisation liés au premier recours à l'aide alimentaire.
- La nécessité d'une intervention gouvernementale structurelle pour freiner l'inflation alimentaire.
- Le rôle crucial de l'analyse des nouvelles dynamiques de pauvreté au Canada.