Les Québécois donnent de moins en moins

L'insécurité alimentaire au Québec atteint des sommets alarmants, touchant désormais une part croissante de la classe moyenne et des travailleurs.

Face à cette pression sans précédent sur le réseau, les intervenants soulignent l'urgence de revoir nos mécanismes de solidarité alors que les Banques alimentaires du Québec peinent à répondre à la demande de plus de 900 000 personnes par mois.

Écoutez Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l’Institut Cardus et Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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