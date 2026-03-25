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Société
Sujet du livre «Clara est là»

Qu’est-ce qui se cache derrière le syndrome de fatigue chronique?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 25 mars 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Qu’est-ce qui se cache derrière le syndrome de fatigue chronique?
Environ 600 000 personnes au Canada souffrent d'encéphalomyélite myalgique (EM), également connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique (SFC), une maladie dévastatrice et complexe. Cette affection, qui touche 70 000 personnes au Québec, affecte davantage les femmes (ratio 4 pour 1) et se déclenche souvent après une infection virale. / Karniewska/ Adobe Stock

L'animatrice Catherine Perrin publie Clara est là, un ouvrage né de son impuissance face à la maladie de sa nièce, Clara, une ingénieure terrassée par le syndrome de fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique).

Loin d'être une condition «dans la tête», cette pathologie touche plus de 600 000 Canadiens et se caractérise par le «malaise post-effort», où toute activité physique aggrave l'état du patient.

À travers une enquête rigoureuse s'appuyant sur une trentaine d'études scientifiques, l'autrice expose les mécanismes neurologiques réels de la maladie et souligne les parallèles troublants avec la COVID longue.

Écoutez Catherine Perrin, animatrice, autrice du livre «Clara est là», en discuter, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay,. 

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