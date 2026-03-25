Sujet du livre «Clara est là»

L'animatrice Catherine Perrin publie Clara est là, un ouvrage né de son impuissance face à la maladie de sa nièce, Clara, une ingénieure terrassée par le syndrome de fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique).

Loin d'être une condition «dans la tête», cette pathologie touche plus de 600 000 Canadiens et se caractérise par le «malaise post-effort», où toute activité physique aggrave l'état du patient.

À travers une enquête rigoureuse s'appuyant sur une trentaine d'études scientifiques, l'autrice expose les mécanismes neurologiques réels de la maladie et souligne les parallèles troublants avec la COVID longue.

Écoutez Catherine Perrin, animatrice, autrice du livre «Clara est là», en discuter, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay,.