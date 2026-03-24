Conflit au Moyen-Orient

Comme on le prévoyait, la remontée des indices boursiers aura été de courte durée.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les indices boursiers ont baissé, mais rien de majeur;
- Le prix du pétrole est de nouveau en hausse;
- Les chocs pétroliers peuvent mener à une diminution de la consommation de pétrole parce que les gens modifient leur comportement et leurs habitudes;
- Est-ce une opportunité de baisser la consommation de CO2?
- L’organisation météorologique mondiale confirme que les 11 dernières années ont été les plus chaudes de toute l’histoire;
- TotalEnergies fait preuve de pragmatisme et conclut un accord de 1 milliard de dollars avec l’administration Trump pour annuler des projets éoliens en mer et rediriger cet argent vers des projets de gaz naturel liquéfié.