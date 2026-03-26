Michael Rousseau doit-il démissionner?

Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a présenté ses excuses jeudi pour son incapacité à s’exprimer adéquatement en français.

Cette main tendue a toutefois été vivement rejetée par l’Assemblée nationale du Québec qui a répliqué en adoptant une motion unanime réclamant sa démission.

De quelle façon un conseil d'administration devrait se comporter dans ce genre de situation?

Écoutez à ce sujet l'avocate, titulaire d’un MBA et spécialiste de la gouvernance Joanne Desjardins, jeudi, à La commission.