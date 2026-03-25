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Économie
D'ici quelques jours

Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins

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Entendu dans

La commission

le 25 mars 2026 12:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins
Carte de crédit: retour du solde en temps réel sur AccèsD chez Desjardins / Timon / Adobe Stock

Le Mouvement Desjardins tente de calmer le jeu après une semaine de grogne chez ses membres. Depuis quelques jours, il est impossible de consulter le solde réel de sa carte de crédit sur la plateforme AccèsD, forçant les utilisateurs à attendre de 24 à 72 heures pour voir leurs transactions et paiements apparaître.

Écoutez le porte-parole du Mouvement Desjardins, Jean-Benoît Turcotti, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le porte-parole explique que cette situation découle d'une migration majeure vers un nouveau système informatique.

Ce changement a entraîné des délais d'affichage, particulièrement pour les paiements effectués sur les cartes de crédit.

Devant la frustration des membres et une pétition circulant en ligne, Desjardins annonce qu'une solution a été trouvée: une nouvelle option «crédit utilisé estimé» sera déployée dans la page de gestion de la carte d'ici les prochains jours pour offrir à nouveau une vue en temps réel.

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