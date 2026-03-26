La réaction de Martin St-Louis à une question

Déclaration de Martin St-Louis envers les journalistes et pause médiatique de Jakub Dobes: l'organisation des Canadiens de Montréal tourne-t-elle le dos aux médias?

Qualifiant l'entraîneur de la formation du CH «d'intense», l'animateur Mario Langlois explique que Martin St-Louis a un certain capital de sympathie avec les partisans montréalais en raison de la participation potentielle de son équipoe aux séries.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, commenter la situation, jeudi soir, au micro de Philippe Cantin.