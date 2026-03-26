Qui s'attendait un jour à avoir un départ sur la potentielle séparation de l'Alberta?
Écoutez l'analyste de politique canadienne Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les débats discutés
- Un débat sur la séparation de l’Alberta aura lieu, impliquant l'ancien premier ministre de la province, Jason Kenney;
- Une pétition séparatiste vise un référendum potentiel à l’automne 2026 si 178 000 signatures sont recueillies;
- Le Canada atteint enfin 2 % du PIB en dépenses militaires, soit 63 milliards de dollars en 2025: une affaire de comptabilité créative?