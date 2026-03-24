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Société
Une nouvelle option pour les passagers

L'aéroport de Saint-Hubert change de nom et de vocation: place au MET

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 mars 2026 09:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L'aéroport de Saint-Hubert change de nom et de vocation: place au MET
L'aéroport sera officiellement renommé l'Aéroport métropolitain de Montréal (MET). / Photo fournie / Groupe CNW

L'aéroport de Saint-Hubert s'apprête à vivre une transformation historique.

Dès le 15 juin prochain, l'institution sera officiellement renommée l'Aéroport métropolitain de Montréal (MET).

Ce changement d'identité coïncide avec l'ouverture d'un tout nouveau terminal commercial, un projet privé de 500 millions de dollars réalisé sans subventions publiques.

Écoutez le vice-président Simon-Pierre Diamond à propos de cette nouvelle aérogare qui vise à désengorger l'aéroport Montréal-Trudeau (Dorval) en offrant une alternative rapide pour les voyageurs du centre-ville, de l'est de Montréal, de la Rive-Sud et de l'Estrie.

Le MET prévoit accueillir un million de passagers par année dès ses débuts, avec des transporteurs comme Porter Airlines.

Conscient des enjeux de voisinage, M. Diamond affirme que des mesures strictes d'atténuation du bruit ont été mises en place, notamment l'interdiction de certains appareils bruyants et des essais moteurs de nuit.

«On a instauré aussi des décollages rapides. Alors les avions qui vont décoller au MET vont rapidement avoir 3000 pieds d’altitude. Et ça, du moment qu’ils sont là, on ne les entend plus.»

Simon-Pierre Diamond

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